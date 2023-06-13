lyubovfrolova6311982 » 13 июн 2023, 14:03

Страница оформления заказа на сайте является важной частью любого бизнеса онлайн. Различные предприятия или интернет-магазины могут заметно повысить коэффициент конверсии, предложив своим покупателям удобные способы оплаты. Выбрав максимально надежный платежный шлюз, продавцы могут очень быстро развивать собственный бизнес и сосредоточиться на собственном деле, а не выяснять, как принимать платежи. Что такое платежный шлюз, как он собственно работает и что следует учитывать при выборе лучшего решения для вашего бизнеса. Платежный шлюз — это такая инфраструктура, которая дает возможность собирать и передавать платежные данные от точки взаимодействия PI к обработчику платежей. Точкой взаимодействия может быть например веб-сайт, мобильное устройство или терминал.

Проще говоря, платежный шлюз дает возможность продавцам товаров прием онлайн-платежей от своих клиентов. Если у Вас имеется свой бизнес и Вы желаете продавать товары через интернет, или у Вас уже есть свой собственный сайт и Вы хотите принимать через него платежи. Рекомендую обратить свое внимание на сервис https://enot.io/ данный онлайн-сервисе занимается приемом платежей на сайтах. То есть если у вас есть сайт и вы желаете принимать платежи на нем, вы регистрируетесь на этом сайте, добавляете свой сайт или интернет магазин, его проверяют, и дальше вы уже интегрируете платежный виджет либо, если у вас распространенная CMS, то устанавливаете разработанные модули и ваш сайт готов принимать онлайн-платежи. Различные провайдеры могут поддерживать различные способы оплаты. Большинство из них принимают банковские и карточные платежи, а также другие варианты.