Онлайн-касса Эвотор 7.2

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Онлайн-касса Эвотор 7.2

Новое сообщение lyubovfrolova6311982 » 21 июн 2023, 14:06

Эвотор 7.2 — смарт-терминал для малого бизнеса. Такая касса сочетает в себе функционал компьютера с товароучетной системой. Возможности такой кассы можно расширить, благодаря более, чем 850 приложениям из маркета. Так, кассу имеется возможность прокачать для печати например логотипа компании в чеке, настроить систему лояльности и интеграцию с товароучетной программой 1С или любые другие. Сэкономим вам денежные средства и время на поиски кассы «Эвотор» Самая низкая цена на кассу тут https://evome.ru/katalog/onlayn-kassa-evotor-7-2/ Комплект «Онлайн касса Эвотор 7.2 под ключ» со скидкой до -50% на оборудование и услуги.


lyubovfrolova6311982
Читатель
 
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27 апр 2023, 02:01
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Финансы, деньги, инвестиции

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: lyubovfrolova6311982 и гости: 11

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group