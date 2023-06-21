Онлайн-касса Эвотор 7.2
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Онлайн-касса Эвотор 7.2
Эвотор 7.2 — смарт-терминал для малого бизнеса. Такая касса сочетает в себе функционал компьютера с товароучетной системой. Возможности такой кассы можно расширить, благодаря более, чем 850 приложениям из маркета. Так, кассу имеется возможность прокачать для печати например логотипа компании в чеке, настроить систему лояльности и интеграцию с товароучетной программой 1С или любые другие. Сэкономим вам денежные средства и время на поиски кассы «Эвотор» Самая низкая цена на кассу тут https://evome.ru/katalog/onlayn-kassa-evotor-7-2/ Комплект «Онлайн касса Эвотор 7.2 под ключ» со скидкой до -50% на оборудование и услуги.
- lyubovfrolova6311982
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 27 апр 2023, 02:01
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