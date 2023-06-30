lyubovfrolova6311982 » 30 июн 2023, 13:31

Привет! Меня зовут Даниил Разумовский.

Это моя история профессионального пути обычного «продажника»: от специалиста низшего звена, до консультанта и представителя интересов российского бизнеса и органов государственной власти.

Эффективный маркетинг: от нулевых бюджетов и масс-маркетинг, до разработки сложных инвестиционных проектов и Digital-Art моделей

Антикризисное управление: оптимизация и реструктуризация бизнес-процессов, блоков, отделов и компании в целом

PR и GR-активность: от массового продвижения, до лоббирования интересов в гос. структурах и привлечение гос. бюджетов

Event-маркетинг: Организация и проведение: от круглых столов и камерных презентаций, до международных форумов и конференций

Консалтинг: пошаговый инструктаж боевых действий для масштабирования бизнеса и роста прибыли без рисков для компании

Личностный рост: Наращивание профессионального скила руководителя, управление и обучение персонала

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