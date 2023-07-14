samoeglavnoe** » 14 июл 2023, 20:36

Нужна ваша помощь. Я ищу информацию о крупнейших банках Казахстана. Может кто-то из вас знает, какие банки считаются самыми большими и надежными в нашей стране? Хотелось бы узнать, где можно получить хорошие условия для вкладов и кредитования.