покупка компании

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покупка компании

Новое сообщение samson » 24 июл 2023, 00:28

Здравствуйте, подскажите пожалуйста хочу собственную компанию в Чехии, как лучше купить или зарегистрировать с нуля?


samson
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Сообщения: 38
Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:04
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Re: покупка компании

Новое сообщение vinson21 » 24 июл 2023, 15:42

Привет! По поводу покупки фирмы в Чехии, я советую тебе обратиться сюда - https://www.incluence.net/ctgs/pokupka- ... i-v-chehii , эти ребята позволяют бизнесмену не просто избавить себя от различных формальностей, связанных с процедурой регистрации, но и получить фирму, которая подходит под определенные требования.
vinson21
Читатель
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 28 май 2021, 07:19
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