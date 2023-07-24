покупка компании
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покупка компании
Здравствуйте, подскажите пожалуйста хочу собственную компанию в Чехии, как лучше купить или зарегистрировать с нуля?
- samson
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:04
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Re: покупка компании
Привет! По поводу покупки фирмы в Чехии, я советую тебе обратиться сюда - https://www.incluence.net/ctgs/pokupka- ... i-v-chehii , эти ребята позволяют бизнесмену не просто избавить себя от различных формальностей, связанных с процедурой регистрации, но и получить фирму, которая подходит под определенные требования.
- vinson21
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 28 май 2021, 07:19
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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