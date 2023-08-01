Евгений Владимирович Ренге, родившийся в городе Новокузнецк, является российским предпринимателем, работающим в области угольной отрасли и горного машиностроения. В 1997-2002 годах он обучался на металлургическом факультете кафедры литейного производства черных и цветных металлов в Сибирском государственном индустриальном университете. Подробная биография тут https://obzor-gazet.ru/2023/03/28/evgenij-vladimirovich-renge/
Горное машиностроение
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Горное машиностроение
Реальность в мире добычи полезных ископаемых резко меняется, а технологии постоянно развиваются. Это возможно благодаря компьютеризации, роботизации и быстрому развитию цифровизации, которые являются результатом математических и естественных наук. Техника и современные технологии добычи сырья и эксплуатации горнодобывающих машин – это уже другие темы, которые не будут иметь для вас секретов. Горное дело также направлено на формирование способности работать в группе людей и развитие чувства лидерства. Благодаря этому вы сможете в будущем возглавить большую группу людей и занять высокие руководящие должности. Кроме того, у вас есть возможность сосредоточить собственные интересы на одной из специальностей где вы будете развивать компетенции в области логического, практического и конструктивного мышления, а также принятия важных оптимизированных решений и быстрого мышления.
- cossotectsuvwyi95
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- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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