Какие услуги банки могут оказывать при телефонном обращении

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Какие услуги банки могут оказывать при телефонном обращении

Новое сообщение andrewking213king » 21 авг 2023, 09:59

По телефону клиент может получить следующие финансовые услуги: узнать актуальную информацию о продуктах и услугах; подать https://www.otpbank.ru/retail/credits/cash/ne-vyhodya-iz-doma/ предварительную заявку на кредит или карту; уточнить данные о последних совершенных операциях по счету или карте; получить адрес ближайшего отделения или банкомата; заблокировать или разблокировать карту. Кроме того, клиент может пожаловаться на работу конкретного сотрудника или отделения, а также оставить предложения по улучшению качества обслуживания. Повторимся, что получить кредит по звонку не получится.


andrewking213king
 
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Зарегистрирован: 21 авг 2023, 09:58
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