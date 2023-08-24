Расписки VK выросли после новостей об уходе с LSE и «переезде» в Россию
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Расписки VK выросли после новостей об уходе с LSE и «переезде» в Россию
Срочный рынок инвестиций - котировки VK на открытии торгов на Мосбирже выросли на 2,8%, до ₽783. К 11:32 мск рост замедлился до 1,49%, цена одной расписки составила ₽773. Утром VK объявила о планах провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций VK с Лондонской фондовой биржи. Компания намерена получить первичный листинг акций на https://www.moex.com/ru/derivatives/ Московской бирже.
- andrewking213king
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- Зарегистрирован: 21 авг 2023, 09:58
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