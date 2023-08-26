Какие вклады АСВ не страхует
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Какие вклады АСВ не страхует
Открыть вклад на полгода можно на https://rencredit.ru/deposits/spec/vklad-na-6-mesyatsev/ . В страховании вкладов есть ряд исключений — в частности, не страхуются вклады на предъявителя; вклады в филиалах российских банков, находящихся за границей; средства, переданные банкам в доверительное управление, и ряд других. Полный перечень исключений есть в Федеральном законе № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
- andrewking213king
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- Зарегистрирован: 21 авг 2023, 09:58
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