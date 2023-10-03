Осуществить полнотекстовое распознавание

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Осуществить полнотекстовое распознавание

Новое сообщение belkodi » 03 окт 2023, 09:59

Осуществить полнотекстовое распознавание с помощью какого софта можно и что в этом плане вы могли бы мне порекомендовать, например, хотелось бы послушать советы!


belkodi
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Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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