Petrovden » 05 окт 2023, 18:40

Мій батько раніше брав кредити у різних банках та МФО на ремонт даху будинку, і тепер загальна сума заборгованості складає близько 80 000 грн. Але через проблеми зі здоров'ям він може вчасно погасити борги, і тепер його борг перевищує 200 тищ. Батько не має стабільних джерел доходу та не працює. Чи існують якісь способи вирішення цієї ситуації?