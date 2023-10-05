Списання кредитного боргу
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Списання кредитного боргу
Мій батько раніше брав кредити у різних банках та МФО на ремонт даху будинку, і тепер загальна сума заборгованості складає близько 80 000 грн. Але через проблеми зі здоров'ям він може вчасно погасити борги, і тепер його борг перевищує 200 тищ. Батько не має стабільних джерел доходу та не працює. Чи існують якісь способи вирішення цієї ситуації?
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Petrovden
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 03 янв 2023, 07:16
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Re: Списання кредитного боргу
Багато хто робить помилки, коли намагається вирішити фінансові труднощі через кредити в інших МФО. У результаті борги збільшуються в рази. Якщо у вас або ваших батьків дійсно немає коштів для погашення боргів, розгляньте варіант зібрати документи для банкрутства. Тут вам допоможуть професійні юристи Звільнимо на форумі боржників https://zvilnymo.org.ua/.
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Нели
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08 янв 2023, 07:54
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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