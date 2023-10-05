Списання кредитного боргу

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Списання кредитного боргу

Новое сообщение Petrovden » 05 окт 2023, 18:40

Мій батько раніше брав кредити у різних банках та МФО на ремонт даху будинку, і тепер загальна сума заборгованості складає близько 80 000 грн. Але через проблеми зі здоров'ям він може вчасно погасити борги, і тепер його борг перевищує 200 тищ. Батько не має стабільних джерел доходу та не працює. Чи існують якісь способи вирішення цієї ситуації?


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Re: Списання кредитного боргу

Новое сообщение Нели » 05 окт 2023, 18:43

Багато хто робить помилки, коли намагається вирішити фінансові труднощі через кредити в інших МФО. У результаті борги збільшуються в рази. Якщо у вас або ваших батьків дійсно немає коштів для погашення боргів, розгляньте варіант зібрати документи для банкрутства. Тут вам допоможуть професійні юристи Звільнимо на форумі боржників https://zvilnymo.org.ua/.
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Нели
 
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