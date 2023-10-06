Система для оптимизации и управления бизнесом
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Система для оптимизации и управления бизнесом
После подготовки отчетности следует этап проверки. Организации должны убедиться, что представляемые данные точны, полны и соответствуют требованиям. В процессе проверки могут применяться различные методы, включая аудиты, внутренние контрольные процедуры и использование специализированного программного обеспечения для автоматической проверки данных. Подробнее про системы для оптимизации и управления бизнесом тут http://mibee.ru/viewtopic.php?f=11&t=9843
- lyubovfrolova6311982
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 27 апр 2023, 02:01
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