Хочу вложиться в недвижимость, но не знаю, с чего начать
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Хочу вложиться в недвижимость, но не знаю, с чего начать
Хочу вложиться в недвижимость, но не знаю, с чего начать. Думал, может, купить участок и построить дом. Кто-нибудь разбирается в этом? Как выбрать участок, чтобы он был выгодным? И где искать такие участки?
- Osvald
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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