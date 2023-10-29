Osvald » 29 окт 2023, 03:45

Хочу вложиться в недвижимость, но не знаю, с чего начать. Думал, может, купить участок и построить дом. Кто-нибудь разбирается в этом? Как выбрать участок, чтобы он был выгодным? И где искать такие участки?