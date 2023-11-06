Для повышения эффективности продвижения товаров и услуг
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Для повышения эффективности продвижения товаров и услуг
Удачный выбор носителя – половина успеха рекламной кампании. Реклама с пайетками – один из способов повысить эффективность вложений в рекламу. solaair .com Потому что панели с пайетками – это конструкции, повышающие привлекательность рекламы за счет эффекта движения без дополнительных затрат на его создание и поддержку в исправном состоянии (обслуживание). Мы уже не первый год используем такие панели в своих вывесках и рекламных баннерах. Это действительно хороший способ привлечь внимание потенциального покупателя. Фирма, которой мы заказывали вывески и баннеры, находится в Чехии, но имеет свои представительства в Европе и Северной Америке. Так что с доставкой заказа проблем нет. Сейчас, кстати эта фирма ищет партнеров. Так что тем, кто занимается рекламой, будет интересно с ней сотрудничать.
- RomanSimon
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- Зарегистрирован: 31 окт 2022, 12:30
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