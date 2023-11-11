Legestrat » 11 ноя 2023, 18:58

Привет из Москвы. Я хочу купить недвижимость в Индонезии. И может быть я туда со временем перейду жить. Страна мне нравится. Но хотелось бы уточнить какие есть особенности инвестицией в недвижимость в этой стране?