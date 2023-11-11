Инвестиции в недвижимость Индонезии
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Инвестиции в недвижимость Индонезии
Привет из Москвы. Я хочу купить недвижимость в Индонезии. И может быть я туда со временем перейду жить. Страна мне нравится. Но хотелось бы уточнить какие есть особенности инвестицией в недвижимость в этой стране?
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Legestrat
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 20 мар 2022, 22:42
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