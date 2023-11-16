Вложения в рекламу с пайетками
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Вложения в рекламу с пайетками
Заказывали пару раз вывески и баннеры рекламные с пайетками в Чехии. Вполне достойный пример удачного выбора исполнителя заказа и способа привлечения внимания покупателей. Пайетки в динамических панелях все время в движении. Человеческий глаз быстрее реагирует именно на движение, а не на статичное изображение. Поэтому наша реклама с пайетками оказалась эффективней. solaair .com Мы смогли привлечь новых и удержать прежних наших клиентов. Исполнитель наших заказов находится в Чехии, но у него есть партнеры и представительства в Европе и Америке. Тем, кто занимается рекламой, наверное, будет интересно посотрудничать с компанией Solaair. Она сейчас расширяет свое присутствие на рынке и заинтересована в партнерстве.
- RomanSimon
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 31 окт 2022, 12:30
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