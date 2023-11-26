кто недавно выходил из долговой ямы через банкротство?

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кто недавно выходил из долговой ямы через банкротство?

Новое сообщение stepanben » 26 ноя 2023, 01:47

кто недавно выходил из долговой ямы через банкротство? Где вы делали это? На каких условиях? Хочу понять, как выбраться из этого без сильных потрясений.


stepanben
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Re: кто недавно выходил из долговой ямы через банкротство?

Новое сообщение Osvald » 26 ноя 2023, 10:57

Долговая яма - это ж круче, чем карусель. Банкротство? Поищи адвоката, не нарвись на дельце, чтоб потом не кайфовать.
Osvald
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