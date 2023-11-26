кто недавно выходил из долговой ямы через банкротство?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
кто недавно выходил из долговой ямы через банкротство?
кто недавно выходил из долговой ямы через банкротство? Где вы делали это? На каких условиях? Хочу понять, как выбраться из этого без сильных потрясений.
- stepanben
- Читатель
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
-
Re: кто недавно выходил из долговой ямы через банкротство?
Долговая яма - это ж круче, чем карусель. Банкротство? Поищи адвоката, не нарвись на дельце, чтоб потом не кайфовать.
- Osvald
- Читатель
-
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Финансы, деньги, инвестиции
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6