Карабас » 28 ноя 2023, 15:26

Недавно я попал в ДТП, и лобовое стекло моего автомобиля Haval получило трещину. Я понимаю, что ездить с такой трещиной опасно, поэтому хочу ее заменить. Подскажите, пожалуйста, какой способ замены лобового стекла лучше всего подходит для автомобилей Haval?