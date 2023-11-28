какой способ замены лобового стекла лучше всего подходит для автомобилей Haval?

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какой способ замены лобового стекла лучше всего подходит для автомобилей Haval?

Новое сообщение Карабас » 28 ноя 2023, 15:26

Недавно я попал в ДТП, и лобовое стекло моего автомобиля Haval получило трещину. Я понимаю, что ездить с такой трещиной опасно, поэтому хочу ее заменить. Подскажите, пожалуйста, какой способ замены лобового стекла лучше всего подходит для автомобилей Haval?


Карабас
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Re: какой способ замены лобового стекла лучше всего подходит для автомобилей Haval?

Новое сообщение Paris » 28 ноя 2023, 17:41

Haval, серьезно? Замени лобовое и не маячь тут. Что, думаешь, мы все тут эксперты по ремонту автостекол?
Paris
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