какой способ замены лобового стекла лучше всего подходит для автомобилей Haval?
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какой способ замены лобового стекла лучше всего подходит для автомобилей Haval?
Недавно я попал в ДТП, и лобовое стекло моего автомобиля Haval получило трещину. Я понимаю, что ездить с такой трещиной опасно, поэтому хочу ее заменить. Подскажите, пожалуйста, какой способ замены лобового стекла лучше всего подходит для автомобилей Haval?
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: какой способ замены лобового стекла лучше всего подходит для автомобилей Haval?
Haval, серьезно? Замени лобовое и не маячь тут. Что, думаешь, мы все тут эксперты по ремонту автостекол?
- Paris
- Читатель
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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