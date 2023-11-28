Где закупить оптом сладости
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Где закупить оптом сладости
ребята, вчера на даче понял, что мои конфеты закончились! Где лучше всего закупить оптом сладости, чтобы в следующий раз не остаться без сладкого на природе?
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Где закупить оптом сладости
Конфеты на даче — это серьезно! Лучше всего закупить сладости оптом там, где цены сладкие, как сахар. Тогда на природе точно не будет "сахарного кризиса"!
- Paris
- Читатель
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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