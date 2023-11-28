Где закупить оптом сладости

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Где закупить оптом сладости

Новое сообщение Карабас » 28 ноя 2023, 16:45

ребята, вчера на даче понял, что мои конфеты закончились! Где лучше всего закупить оптом сладости, чтобы в следующий раз не остаться без сладкого на природе?


Карабас
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Сообщения: 97
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Re: Где закупить оптом сладости

Новое сообщение Paris » 28 ноя 2023, 18:52

Конфеты на даче — это серьезно! Лучше всего закупить сладости оптом там, где цены сладкие, как сахар. Тогда на природе точно не будет "сахарного кризиса"!
Paris
Читатель
 
Сообщения: 46
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