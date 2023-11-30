Я хочу заказать сет роллов домой

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Я хочу заказать сет роллов домой

Новое сообщение JamesReus » 30 ноя 2023, 10:22

Сегодня у моей жены день рождения, и я хочу сделать ей сюрприз. Я хочу заказать сет роллов домой, но я не знаю, какую компанию выбрать. Я хочу, чтобы роллы были вкусными и свежими, и чтобы доставка была быстрой.


JamesReus
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