Кто-нибудь делал кровельные работы?

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Кто-нибудь делал кровельные работы?

Новое сообщение JamesReus » 30 ноя 2023, 12:09

Решил перекрыть крышу дома. Знакомые говорят, что лучше нанять мастеров, чем самому этим заниматься. Кто-нибудь делал кровельные работы? Где лучше заказать?


JamesReus
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