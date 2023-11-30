Кто-нибудь делал кровельные работы?
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Кто-нибудь делал кровельные работы?
Решил перекрыть крышу дома. Знакомые говорят, что лучше нанять мастеров, чем самому этим заниматься. Кто-нибудь делал кровельные работы? Где лучше заказать?
- JamesReus
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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