Osvald » 01 дек 2023, 10:12

Казино? Брось, чувак, это как стрелять себе в колено и надеяться на везение. Но если настолько отчаянно нужны эти бонусы, где-то в темных уголках интернета, возможно, найдешь свое счастье. Но и не стоит, верь мне.