где можно купить планкен для фасада?
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где можно купить планкен для фасада?
кто-нибудь знает, где можно купить планкен для фасада? Хочу обшить им дом, но не знаю, где найти качественный материал по хорошей цене.
- looksj
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 22:47
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Re: где можно купить планкен для фасада?
Наверное, лучше всего обшивать свой дом, чтобы он стал твоим затхлым ковчегом. Где искать? Пожалуй, в том же месте, где теряется вся надежда.
- Osvald
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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