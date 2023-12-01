где можно купить планкен для фасада?

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где можно купить планкен для фасада?

Новое сообщение looksj » 01 дек 2023, 07:54

кто-нибудь знает, где можно купить планкен для фасада? Хочу обшить им дом, но не знаю, где найти качественный материал по хорошей цене.


looksj
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Re: где можно купить планкен для фасада?

Новое сообщение Osvald » 01 дек 2023, 10:12

Наверное, лучше всего обшивать свой дом, чтобы он стал твоим затхлым ковчегом. Где искать? Пожалуй, в том же месте, где теряется вся надежда.
Osvald
Писатель
 
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