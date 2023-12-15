"Щекотливая тема" - Московская клиника подологии - услуги

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"Щекотливая тема" - Московская клиника подологии - услуги

Новое сообщение antina » 15 дек 2023, 00:40

Медицинский центр подологии "Щекотливая тема" в Москве оказывает профессиональные и качественные услуги по адекватным ценам.

Московская клиника подологии - услуги доступны для всех возрастных групп.

Опытные специалисты, современное оборудование, индивидуальны подход к каждому посетителю!

В центре подологии без проблем можно удалить новообразования (родинки, папилломы, бородавки), вылечить грибок стопы, пройти курс по устранению акне и т.д.

А с недавнего времени появилась услуга лечения волос и кожи головы - трихология. Множество положительных отзывов от клиентов!

Искренние рекомендации к посещению данного мед.центра. В компании работает 2 филиала. Все подробности на их официальном сайте!

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antina
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Зарегистрирован: 06 май 2015, 07:36
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