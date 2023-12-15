Московская клиника подологии - услуги доступны для всех возрастных групп.
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В центре подологии без проблем можно удалить новообразования (родинки, папилломы, бородавки), вылечить грибок стопы, пройти курс по устранению акне и т.д.
А с недавнего времени появилась услуга лечения волос и кожи головы - трихология. Множество положительных отзывов от клиентов!
Искренние рекомендации к посещению данного мед.центра. В компании работает 2 филиала. Все подробности на их официальном сайте!