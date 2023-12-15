ВиллиВОнка » 15 дек 2023, 20:51

Инвестировать в землю? Это не сразу вырастет в доллары. Лучше избегай подобных идей. Где обращались? Везде проседание, но можешь попробовать рыть форумы, но не надейся на чудо.