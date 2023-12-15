Куда вы обращались за выгодными инвестициями в землю?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Куда вы обращались за выгодными инвестициями в землю?

Новое сообщение Kanniga » 15 дек 2023, 14:00

Планирую инвестировать, и земля кажется перспективной. Куда вы обращались за выгодными инвестициями в землю?


Kanniga
Читатель
 
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
Вернуться к началу

Re: Куда вы обращались за выгодными инвестициями в землю?

Новое сообщение ВиллиВОнка » 15 дек 2023, 20:51

Инвестировать в землю? Это не сразу вырастет в доллары. Лучше избегай подобных идей. Где обращались? Везде проседание, но можешь попробовать рыть форумы, но не надейся на чудо.
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
Вернуться к началу

Re: Куда вы обращались за выгодными инвестициями в землю?

Новое сообщение Naidjel » 16 дек 2023, 01:04

Интересуясь выгодными инвестициями в землю, нашел отличный вариант на https://greentown-group.ru/ . Здесь я получил экспертную консультацию и выбрал подходящий участок для инвестирования. Прозрачные условия и высокий потенциал роста делают этот проект привлекательным для инвесторов.
Аватара пользователя
Naidjel
Читатель
 
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Финансы, деньги, инвестиции

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group