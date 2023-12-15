Куда вы обращались за выгодными инвестициями в землю?
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Куда вы обращались за выгодными инвестициями в землю?
Планирую инвестировать, и земля кажется перспективной. Куда вы обращались за выгодными инвестициями в землю?
- Kanniga
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Куда вы обращались за выгодными инвестициями в землю?
Инвестировать в землю? Это не сразу вырастет в доллары. Лучше избегай подобных идей. Где обращались? Везде проседание, но можешь попробовать рыть форумы, но не надейся на чудо.
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: Куда вы обращались за выгодными инвестициями в землю?
Интересуясь выгодными инвестициями в землю, нашел отличный вариант на https://greentown-group.ru/ . Здесь я получил экспертную консультацию и выбрал подходящий участок для инвестирования. Прозрачные условия и высокий потенциал роста делают этот проект привлекательным для инвесторов.
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Naidjel
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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