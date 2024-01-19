Хочу развивать свой бизнес в Израиле

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Хочу развивать свой бизнес в Израиле

Новое сообщение maister » 19 янв 2024, 23:38

Хочу развивать свой бизнес в Израиле и ищу надежного партнера по строительству и продвижению сайтов. Куда обратиться за профессиональной поддержкой?


maister
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:37
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Re: Хочу развивать свой бизнес в Израиле

Новое сообщение Kanniga » 20 янв 2024, 03:34

Партнер по строительству и сайтам – это как лотерея. Может, повезет, а может, кинут. Наивно думать, что кто-то там будет заботиться о твоем успехе.
Kanniga
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Сообщения: 70
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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