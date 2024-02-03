Какие способы пополнения Steam в России сейчас самые удобные?
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Какие способы пополнения Steam в России сейчас самые удобные?
Привет, друзья геймеры! У кого-то есть опыт пополнения баланса Steam в России? Какие способы использовать? В последнее время заметил, что некоторые методы не так удобны, как раньше. Поделитесь своим опытом и посоветуйте, что сейчас самое оптимальное?
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 314
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Какие способы пополнения Steam в России сейчас самые удобные?
Привет! Последнее время я использовал сервис Steamstar.ru для пополнения баланса Steam в России вот стим пополнить советую здесь. Работает моментально, что очень удобно. Оплачиваю через СБП или МИР - выбор есть. К тому же, комиссия у них самая низкая, и есть поддержка 24/7, если возникнут вопросы. Уже более тысячи положительных отзывов, так что, как по мне, это отличный вариант. Попробуйте, может, вам тоже подойдет!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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