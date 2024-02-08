samoeglavnoe** » 08 фев 2024, 14:23

Я недавно столкнулся с необходимостью взять кредит для развития своего бизнеса. Но выбор услуг на рынке кажется огромным, и я чувствую себя немного потерянным. Какие критерии следует учитывать при выборе кредита? Как не попасть в ловушку высоких процентов или скрытых комиссий?