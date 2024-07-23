Денежные переводы
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Денежные переводы
Недавно впервые воспользовался Анобанко https://anobanko.com для отправки денег родственникам за границу. Процесс оказался на удивление простым и быстрым. Особенно порадовала возможность оплаты услуг и покупок за границей из России. Это действительно упрощает жизнь и позволяет экономить на комиссиях. Теперь все мои международные переводы будут проходить только через этот сервис.
- alexsnowy
- Писатель
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- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 14 ноя 2023, 23:20
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Re: Денежные переводы
Интересная тема, особенно сейчас, когда всё больше переводов делается онлайн. Узнала, что есть реальные риски попасть на мошенников, особенно при переводах на карту незнакомым получателям https://mixer-1ruplus.ru/kak-bezopasno- ... -graniczu/ Полезно, что там разобрали, какие способы самые безопасные - например, SWIFT-переводы или международные системы с верификацией.
- andreeva77
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 17 янв 2025, 06:02
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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