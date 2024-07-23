Денежные переводы

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Денежные переводы

Новое сообщение alexsnowy » 23 июл 2024, 10:45

Недавно впервые воспользовался Анобанко https://anobanko.com для отправки денег родственникам за границу. Процесс оказался на удивление простым и быстрым. Особенно порадовала возможность оплаты услуг и покупок за границей из России. Это действительно упрощает жизнь и позволяет экономить на комиссиях. Теперь все мои международные переводы будут проходить только через этот сервис.


alexsnowy
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Re: Денежные переводы

Новое сообщение andreeva77 » 07 апр 2025, 08:56

Интересная тема, особенно сейчас, когда всё больше переводов делается онлайн. Узнала, что есть реальные риски попасть на мошенников, особенно при переводах на карту незнакомым получателям https://mixer-1ruplus.ru/kak-bezopasno- ... -graniczu/ Полезно, что там разобрали, какие способы самые безопасные - например, SWIFT-переводы или международные системы с верификацией.
andreeva77
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