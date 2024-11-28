Для нового проекта нужен сервер. Хотелось бы найти БУ
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Для нового проекта нужен сервер. Хотелось бы найти БУ
Для нового проекта нужен сервер. Хотелось бы найти БУ, но в хорошем состоянии и с гарантией. Кто подскажет проверенные варианты?
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Для нового проекта нужен сервер. Хотелось бы найти БУ
Главное — проверить ресурс, а не только цену. Иногда проще новый взять, чем чинить бэушный каждые пару месяцев.
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Naidjel
- Фанат
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- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Для нового проекта нужен сервер. Хотелось бы найти БУ
понадобился сервер, решил не тратить кучу денег на новый и обратился на https://store-server.ru . Там предлагают проверенные БУ серверы. Заказал модель с отличной производительностью, работает без нареканий. Это точно выгодное решение!
- ВиллиВОнка
- Фанат
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- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: Для нового проекта нужен сервер. Хотелось бы найти БУ
выбирайте компанию , где можно протестировать сервер перед покупкой
- hurteseg
- Фанат
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- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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