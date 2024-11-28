Для нового проекта нужен сервер. Хотелось бы найти БУ

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Для нового проекта нужен сервер. Хотелось бы найти БУ

Новое сообщение Axilless » 28 ноя 2024, 22:02

Для нового проекта нужен сервер. Хотелось бы найти БУ, но в хорошем состоянии и с гарантией. Кто подскажет проверенные варианты?


Axilless
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Re: Для нового проекта нужен сервер. Хотелось бы найти БУ

Новое сообщение Naidjel » 29 ноя 2024, 02:14

Главное — проверить ресурс, а не только цену. Иногда проще новый взять, чем чинить бэушный каждые пару месяцев.
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Naidjel
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Re: Для нового проекта нужен сервер. Хотелось бы найти БУ

Новое сообщение ВиллиВОнка » 29 ноя 2024, 15:34

понадобился сервер, решил не тратить кучу денег на новый и обратился на https://store-server.ru . Там предлагают проверенные БУ серверы. Заказал модель с отличной производительностью, работает без нареканий. Это точно выгодное решение!
ВиллиВОнка
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Re: Для нового проекта нужен сервер. Хотелось бы найти БУ

Новое сообщение hurteseg » 05 мар 2025, 17:43

выбирайте компанию , где можно протестировать сервер перед покупкой
hurteseg
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