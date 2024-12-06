Для работы нужен винтовой компрессор с хорошими характеристиками.
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Для работы нужен винтовой компрессор с хорошими характеристиками.
Для работы нужен винтовой компрессор с хорошими характеристиками. Кто знает, где купить качественную модель с гарантией?
- Karoline
- Писатель
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- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: Для работы нужен винтовой компрессор с хорошими характеристиками.
Компрессор — вещь нужная, но стоит выбирать с запасом мощности. Брать "впритык" — себе дороже, особенно если работаете на серьёзных объектах.
- JamesReus
- Писатель
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- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Re: Для работы нужен винтовой компрессор с хорошими характеристиками.
в нашем бизнесе встал вопрос о необходимости нового компрессора, я выбрал модель от https://compressorgroup.ru . Сайт очень удобный, и я смог найти нужный компрессор без проблем. Доставка была быстрой, а устройство работает отлично. Мы очень довольны выбором.
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Для работы нужен винтовой компрессор с хорошими характеристиками.
через производителей покупайте компрессор и тогда будет с хорошими характеристиками
- hurteseg
- Фанат
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- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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