Для работы нужен винтовой компрессор с хорошими характеристиками.

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Для работы нужен винтовой компрессор с хорошими характеристиками.

Новое сообщение Karoline » 06 дек 2024, 13:25

Для работы нужен винтовой компрессор с хорошими характеристиками. Кто знает, где купить качественную модель с гарантией?


Karoline
Писатель
 
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: Для работы нужен винтовой компрессор с хорошими характеристиками.

Новое сообщение JamesReus » 08 дек 2024, 01:01

Компрессор — вещь нужная, но стоит выбирать с запасом мощности. Брать "впритык" — себе дороже, особенно если работаете на серьёзных объектах.
JamesReus
Писатель
 
Сообщения: 80
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Re: Для работы нужен винтовой компрессор с хорошими характеристиками.

Новое сообщение Axilless » 08 дек 2024, 03:00

в нашем бизнесе встал вопрос о необходимости нового компрессора, я выбрал модель от https://compressorgroup.ru . Сайт очень удобный, и я смог найти нужный компрессор без проблем. Доставка была быстрой, а устройство работает отлично. Мы очень довольны выбором.
Axilless
Фанат
 
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Для работы нужен винтовой компрессор с хорошими характеристиками.

Новое сообщение hurteseg » 23 янв 2025, 21:47

через производителей покупайте компрессор и тогда будет с хорошими характеристиками
hurteseg
Фанат
 
Сообщения: 118
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