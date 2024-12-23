Какой картридж Voopoo лучше выбрать для новичка?

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Какой картридж Voopoo лучше выбрать для новичка?

Новое сообщение OlegKozak2020 » 23 дек 2024, 16:47

Привет всем! Только начал разбираться с вейпингом и купил устройство Voopoo. Подскажите, какие картриджи Voopoo подойдут для новичка, чтобы парить было комфортно и не слишком крепко?


OlegKozak2020
 
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Re: Какой картридж Voopoo лучше выбрать для новичка?

Новое сообщение VladTarasenko45 » 23 дек 2024, 16:48

Для новичков отлично подойдут картриджи Voopoo https://milkyvape.shop/ru/kartrydzhi-voopoo/ с сопротивлением 0.8 или 1.2 Ом, так как они дают мягкий пар и не требуют высокого уровня навыков. Рекомендую заглянуть в вейп шоп Milky Vape — там есть хороший выбор картриджей Voopoo и помогут подобрать нужный вариант.
VladTarasenko45
 
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Re: Какой картридж Voopoo лучше выбрать для новичка?

Новое сообщение Sakura » 10 июн 2025, 15:28

Если вы сомневаетесь , что выбрать , то советую вам обратиться в магазин Coolsnus . Магазин просто супер, я смогла там себе выбрать многоразовые POD системы .Цены адекватные, выбор впечатляет, а главное — всё приходит вовремя и в идеальном состоянии. Очень удобно, что есть консультация — помогли выбрать то, что идеально подошло по вкусу.
Sakura
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