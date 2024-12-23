Какой картридж Voopoo лучше выбрать для новичка?
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Какой картридж Voopoo лучше выбрать для новичка?
Привет всем! Только начал разбираться с вейпингом и купил устройство Voopoo. Подскажите, какие картриджи Voopoo подойдут для новичка, чтобы парить было комфортно и не слишком крепко?
- OlegKozak2020
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17 дек 2024, 18:54
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Re: Какой картридж Voopoo лучше выбрать для новичка?
Для новичков отлично подойдут картриджи Voopoo https://milkyvape.shop/ru/kartrydzhi-voopoo/ с сопротивлением 0.8 или 1.2 Ом, так как они дают мягкий пар и не требуют высокого уровня навыков. Рекомендую заглянуть в вейп шоп Milky Vape — там есть хороший выбор картриджей Voopoo и помогут подобрать нужный вариант.
- VladTarasenko45
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19 дек 2024, 21:32
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Re: Какой картридж Voopoo лучше выбрать для новичка?
Если вы сомневаетесь , что выбрать , то советую вам обратиться в магазин Coolsnus . Магазин просто супер, я смогла там себе выбрать многоразовые POD системы .Цены адекватные, выбор впечатляет, а главное — всё приходит вовремя и в идеальном состоянии. Очень удобно, что есть консультация — помогли выбрать то, что идеально подошло по вкусу.
- Sakura
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 03 апр 2020, 14:34
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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