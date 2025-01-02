Для дома ищу современный и экономичный тепловой насос.

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Для дома ищу современный и экономичный тепловой насос.

Новое сообщение Osvald » 02 янв 2025, 23:41

Для дома ищу современный и экономичный тепловой насос. Может, кто подскажет, где заказать моноблок с установкой?


Osvald
Фанат
 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Для дома ищу современный и экономичный тепловой насос.

Новое сообщение stepanben » 03 янв 2025, 13:18

С насосом лучше не экономить. Выбирайте проверенную модель, иначе потом будете больше платить за ремонт, чем за саму установку.
stepanben
Фанат
 
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: Для дома ищу современный и экономичный тепловой насос.

Новое сообщение Paris » 03 янв 2025, 15:54

понадобился моноблочный тепловой насос, я выбрал решение на https://www.xn--39-6kchob4bsgee4abd4lg.xn--p1ai . Система подошла идеально для моего дома, всё работает стабильно. Специалисты быстро доставили, установили, и насос теперь полностью соответствует моим требованиям.
Paris
Знаток
 
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Для дома ищу современный и экономичный тепловой насос.

Новое сообщение Sakura » 05 июн 2025, 14:54

Это не проблема сейчас найти, любое оборудование можно заказать в интернет магазине «BTS-Group». Там можно купить гидронасос и все с быстрой доставкой . Сервис на высоте. Мне очень понравилось, как внимательно отнеслись к моим вопросам. Подобрали нужную модель, дали рекомендации по установке. Всё работает отлично , этот магазин заслуживает доверия.
Sakura
Читатель
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 03 апр 2020, 14:34
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