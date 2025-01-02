Для дома ищу современный и экономичный тепловой насос.
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Для дома ищу современный и экономичный тепловой насос.
Для дома ищу современный и экономичный тепловой насос. Может, кто подскажет, где заказать моноблок с установкой?
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 187
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Для дома ищу современный и экономичный тепловой насос.
С насосом лучше не экономить. Выбирайте проверенную модель, иначе потом будете больше платить за ремонт, чем за саму установку.
- stepanben
- Фанат
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- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: Для дома ищу современный и экономичный тепловой насос.
понадобился моноблочный тепловой насос, я выбрал решение на https://www.xn--39-6kchob4bsgee4abd4lg.xn--p1ai . Система подошла идеально для моего дома, всё работает стабильно. Специалисты быстро доставили, установили, и насос теперь полностью соответствует моим требованиям.
- Paris
- Знаток
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- Сообщения: 202
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Для дома ищу современный и экономичный тепловой насос.
Это не проблема сейчас найти, любое оборудование можно заказать в интернет магазине «BTS-Group». Там можно купить гидронасос и все с быстрой доставкой . Сервис на высоте. Мне очень понравилось, как внимательно отнеслись к моим вопросам. Подобрали нужную модель, дали рекомендации по установке. Всё работает отлично , этот магазин заслуживает доверия.
- Sakura
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 03 апр 2020, 14:34
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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