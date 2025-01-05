serega2510 » 05 янв 2025, 05:01

Доброе утро, а кто может мне пожалуйста помочь своим советом и небольшой рекомендацией. В чём преимущества болгарских аккумуляторных батарей перед аналогами других производителей? Болгарские аккумуляторные батареи для погрузчиков лучше же покупать или нет? Не в курсе, где они вообще продаются чтобы можно было ознакомиться с ассортиментом и характеристиками? Вот например, где вы себе их покупали?