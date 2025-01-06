Делаем ремонт, хочется установить современные светильники.
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Делаем ремонт, хочется установить современные светильники.
Делаем ремонт, хочется установить современные светильники. Какие варианты лучше выбрать, чтобы были стильные и экономичные?
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Делаем ремонт, хочется установить современные светильники.
Смотри на гарантию и реальные отзывы. Не все "экономичные" светильники стоят своих денег.
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Naidjel
- Фанат
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- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Делаем ремонт, хочется установить современные светильники.
Давно мечтал обновить освещение в доме. Решил взять светодиодные светильники с https://proffsvet.ru . Качество просто огонь: ярко, экономно, долговечно. Монтаж оказался лёгким, а дизайн вписался идеально. Рекомендую, если хотите стильно и удобно!
- Harlitood
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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