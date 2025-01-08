Ищу рифлёную арматуру для стройки
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Ищу рифлёную арматуру для стройки
Ищу рифлёную арматуру для стройки. Какие поставщики надёжные и с хорошими ценами?
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Ищу рифлёную арматуру для стройки
Брал для стройки – самое важное, чтобы не было ржавчины и нормальный диаметр. Проверяйте перед покупкой, чтобы не платить за воздух.
- JamesReus
- Писатель
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- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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