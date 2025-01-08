Ищу рифлёную арматуру для стройки

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Ищу рифлёную арматуру для стройки

Новое сообщение Osvald » 08 янв 2025, 19:19

Ищу рифлёную арматуру для стройки. Какие поставщики надёжные и с хорошими ценами?


Osvald
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Re: Ищу рифлёную арматуру для стройки

Новое сообщение JamesReus » 08 янв 2025, 21:17

Брал для стройки – самое важное, чтобы не было ржавчины и нормальный диаметр. Проверяйте перед покупкой, чтобы не платить за воздух.
JamesReus
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Сообщения: 65
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