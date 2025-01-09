какие симуляторы помогают реально прокачать навыки управления дронами?
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какие симуляторы помогают реально прокачать навыки управления дронами?
Решил научиться управлять дронами без риска разбить их. Подскажите, какие симуляторы помогают реально прокачать навыки?
- stepanben
- Писатель
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- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: какие симуляторы помогают реально прокачать навыки управления дронами?
Игрушка прикольная, но пользы от неё немного, если дроном в реальности не управлял. Это как симулятор вождения – пока руки не потренируешь, толку мало.
- bodrovgerman
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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Re: какие симуляторы помогают реально прокачать навыки управления дронами?
решил прокачать навыки управления дроном, но тренироваться на улице не всегда удобно. Наткнулся на https://uavprofsim.com Симулятор оказался на высоте! Реалистичная графика, разные сценарии — прям как в реальной жизни. Отличный способ потренироваться!
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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