какие симуляторы помогают реально прокачать навыки управления дронами?

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какие симуляторы помогают реально прокачать навыки управления дронами?

Новое сообщение stepanben » 09 янв 2025, 21:36

Решил научиться управлять дронами без риска разбить их. Подскажите, какие симуляторы помогают реально прокачать навыки?


stepanben
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Re: какие симуляторы помогают реально прокачать навыки управления дронами?

Новое сообщение bodrovgerman » 10 янв 2025, 01:14

Игрушка прикольная, но пользы от неё немного, если дроном в реальности не управлял. Это как симулятор вождения – пока руки не потренируешь, толку мало.
bodrovgerman
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Re: какие симуляторы помогают реально прокачать навыки управления дронами?

Новое сообщение Osvald » 10 янв 2025, 02:08

решил прокачать навыки управления дроном, но тренироваться на улице не всегда удобно. Наткнулся на https://uavprofsim.com Симулятор оказался на высоте! Реалистичная графика, разные сценарии — прям как в реальной жизни. Отличный способ потренироваться!
Osvald
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