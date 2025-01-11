Нужно обработать детали под проект. Где найти мастерскую

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Нужно обработать детали под проект. Где найти мастерскую

Новое сообщение Dima » 11 янв 2025, 14:07

Нужно обработать детали под проект, всё должно быть точно по чертежам. Где найти мастерскую, которая работает быстро и без косяков?


Dima
Писатель
 
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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