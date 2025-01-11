Нужно обработать детали под проект. Где найти мастерскую
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Нужно обработать детали под проект. Где найти мастерскую
Нужно обработать детали под проект, всё должно быть точно по чертежам. Где найти мастерскую, которая работает быстро и без косяков?
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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