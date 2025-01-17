Нужен биотуалет для дачи, так как подводить водопровод пока не планирую.

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Нужен биотуалет для дачи, так как подводить водопровод пока не планирую.

Новое сообщение Gendalf » 17 янв 2025, 01:00

Нужен биотуалет для дачи, так как подводить водопровод пока не планирую. Кто подскажет, где можно купить качественный и недорогой?


Gendalf
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Re: Нужен биотуалет для дачи, так как подводить водопровод пока не планирую.

Новое сообщение Karoline » 17 янв 2025, 04:34

Берите с проверенными расходниками, чтобы не мучиться с обслуживанием.
Karoline
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