Нужен биотуалет для дачи, так как подводить водопровод пока не планирую.
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Нужен биотуалет для дачи, так как подводить водопровод пока не планирую.
Нужен биотуалет для дачи, так как подводить водопровод пока не планирую. Кто подскажет, где можно купить качественный и недорогой?
- Gendalf
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 04 окт 2024, 02:49
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Re: Нужен биотуалет для дачи, так как подводить водопровод пока не планирую.
Берите с проверенными расходниками, чтобы не мучиться с обслуживанием.
- Karoline
- Писатель
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- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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