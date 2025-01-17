Ремонт наушников

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Ремонт наушников

Новое сообщение serega2510 » 17 янв 2025, 19:16

Скажите мне пожалуйста, если вы конечно в курсе. Какие основные причины поломки наушников JBL и как их можно предотвратить? Куда обратиться можно мне за ремонтом в Москве?


serega2510
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Сообщения: 52
Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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