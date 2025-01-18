Двигатели для комбайнов

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Двигатели для комбайнов

Новое сообщение serega2510 » 18 янв 2025, 18:35

Если знаете ответ на мой вопрос, помогите советом мне пожалуйста. Какие характеристики и параметры следует учитывать при выборе двигателя для комбайна? И какие производители предлагают двигатели для комбайнов и каковы их особенности?


serega2510
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Сообщения: 53
Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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