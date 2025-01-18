serega2510 » 18 янв 2025, 18:35

Если знаете ответ на мой вопрос, помогите советом мне пожалуйста. Какие характеристики и параметры следует учитывать при выборе двигателя для комбайна? И какие производители предлагают двигатели для комбайнов и каковы их особенности?