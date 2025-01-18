На объекте нужно обработать кабель огнезащитой. Сколько это стоит?

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На объекте нужно обработать кабель огнезащитой. Сколько это стоит?

Новое сообщение Osvald » 18 янв 2025, 21:13

На объекте нужно обработать кабель огнезащитой, чтобы всё соответствовало нормам. Кто делал, сколько это стоит?


Osvald
Фанат
 
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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