Производство цветных металлов и сплавов
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Производство цветных металлов и сплавов
Какие возможности существуют для закупки цветного металла? У нас ранее такого опыта не было и решили у вас спросить. Вообще, заказ оформить можно через интернет и оплатить по счету? Может подскажите нам своего поставщика, где вы покупаете цветной металл и вам все нравится.
- serega2510
- Писатель
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- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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