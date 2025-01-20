serega2510 » 20 янв 2025, 05:27

Какие возможности существуют для закупки цветного металла? У нас ранее такого опыта не было и решили у вас спросить. Вообще, заказ оформить можно через интернет и оплатить по счету? Может подскажите нам своего поставщика, где вы покупаете цветной металл и вам все нравится.