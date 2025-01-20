В какой компании взять в аренду манипулятор?
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В какой компании взять в аренду манипулятор?
Нам для строительных работ нужен кран - манипулятор , в какой компании можно не дорого взять в аренду?
- beml
- Фанат
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- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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Re: В какой компании взять в аренду манипулятор?
мы в строительной компании не дорого брали в аренду кран манипулятор
- gaps
- Фанат
-
- Сообщения: 140
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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