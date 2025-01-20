В какой компании взять в аренду манипулятор?

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В какой компании взять в аренду манипулятор?

Новое сообщение beml » 20 янв 2025, 17:44

Нам для строительных работ нужен кран - манипулятор , в какой компании можно не дорого взять в аренду?


beml
Фанат
 
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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Re: В какой компании взять в аренду манипулятор?

Новое сообщение gaps » 20 янв 2025, 19:06

мы в строительной компании не дорого брали в аренду кран манипулятор
gaps
Фанат
 
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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