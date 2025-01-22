Для стройки нужна спецтехника на несколько дней.
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Для стройки нужна спецтехника на несколько дней.
Для стройки нужна спецтехника на несколько дней. Кто предоставляет аренду по адекватной цене, с водителем или без?
- Kumar
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:44
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8