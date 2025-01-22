Для стройки нужна спецтехника на несколько дней.

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Для стройки нужна спецтехника на несколько дней.

Новое сообщение Kumar » 22 янв 2025, 05:26

Для стройки нужна спецтехника на несколько дней. Кто предоставляет аренду по адекватной цене, с водителем или без?


Kumar
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:44
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