serega2510 » 26 янв 2025, 12:48

Как долго обычно служит модульная котельная и какие меры предосторожности нужно принимать для продления срока ее эксплуатации? Пока не знаем мы даже, стоит ли ее заказывать или нет. И вы не подскажите, где можно будет нам посмотреть модульные котельные в Новосибирске и подробнее все про них узнать.