serega2510 » 30 янв 2025, 07:29

Доброе утро, ищу компанию в Актобе сейчас у которой смогу арендовать спецтехнику. Нужен пока на данный момент экскаватор для строительства. Требуется небольшая модель. Какие типы экскаваторов доступны для аренды и какие работы они могут выполнять?