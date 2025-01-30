Плохо морозит холодильник Weissgauff

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Плохо морозит холодильник Weissgauff

Новое сообщение serega2510 » 30 янв 2025, 12:10

Плохо морозит холодильник Weissgauff и сейчас я даже не знаю, как мне быть. Может ли проблема быть связана с неправильной установкой холодильника или проблемами с электрической сетью?


serega2510
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