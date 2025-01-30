Плохо морозит холодильник Weissgauff
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Плохо морозит холодильник Weissgauff
Плохо морозит холодильник Weissgauff и сейчас я даже не знаю, как мне быть. Может ли проблема быть связана с неправильной установкой холодильника или проблемами с электрической сетью?
- serega2510
- Писатель
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- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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