Какой фирмы купить микроскопы хорошие?
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Какой фирмы купить микроскопы хорошие?
Нам в лабораторию надо приобрести качественные микроскопы , какой фирмы купить?
- zamlina
- Писатель
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- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:29
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Re: Какой фирмы купить микроскопы хорошие?
в магазинах оптики видел в продаже микроскопы не плохие , там посмотрите .
- hurteseg
- Фанат
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- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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