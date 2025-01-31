Какой фирмы купить микроскопы хорошие?

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Какой фирмы купить микроскопы хорошие?

Новое сообщение zamlina » 31 янв 2025, 16:30

Нам в лабораторию надо приобрести качественные микроскопы , какой фирмы купить?


zamlina
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Re: Какой фирмы купить микроскопы хорошие?

Новое сообщение hurteseg » 31 янв 2025, 18:54

в магазинах оптики видел в продаже микроскопы не плохие , там посмотрите .
hurteseg
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