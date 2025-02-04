serega2510 » 04 фев 2025, 04:50

У нас очень большой склад и последнее время из-за того, что некоторая складская техника сломалась, нам ее абсолютно не хватает. В общем нужно покупать новую, а вот где - пока не понимаем. Можете сориентировать с выбором компании у которой имеется складская техника?